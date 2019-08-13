Судебная коллегия Верховного суда РФ не удовлетворила апелляцию брянского отделения партии "Родина". Оно просило отменить решение облсуда, который не позволил участвовать в выборах депутатов думы региона.
Решение суда первой инстанции оставили в силе. Оно гласит, что регистрация списка партии отменена. Причина - нарушения при проведении конференции по его выдвижению. Иск в суд подала "Справедливая Россия".
Ранее по аналогичному иску были сняты списки и одномандатники "Родины" на выборах в горсовет Брянска.
Напомним, выборы в Брянскую облдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Будут избраны 60 депутатов: 30 - по одномандатным округам, еще столько же - по спискам партий.
В выборах в парламент региона будут участвовать представители шести партий: КПРФ, "Единой России", ЛДПР, "Гражданской платформы", "Партии роста" и "Справедливой России".
Источник фото: Правда.ру
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