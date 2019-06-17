Представители двух партий - ЛДПР и "Родины" сегодня подали заявления в избирком Челябинской области об участии в предстоящих выборах губернатора.
Представителем от либерал-демократов стал депутат Госдумы Виталий Пашин, от второй партии выдвинут Сергей Смышляев - лидер регионального отделения. Чтобы быть зарегистрированными в качестве кандидатов, до 4 июля им придется пройти муниципальный фильтр.
Добавим, ранее документы в избирком принесли четыре самовыдвиженца: врио губернатора Алексей Текслер, бизнесмен Андрей Аюпов, юрист Александр Лебедев и координатор "Левого фронта" Сергей Морозов.
Заявления на участие в выборах главы области будут принимать еще в течение недели.
Самовыдвиженцы обязаны собрать подписи 13 тыс. 168 человек, кандидаты от политических сил должны 7-процентный муниципальный фильтр.
Источник превью: Правда.ру
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