ЛДПР и "Родина" выдвинули своих претендентов на пост челябинского губернатора

Представители двух партий - ЛДПР и "Родины" сегодня подали заявления в избирком Челябинской области об участии в предстоящих выборах губернатора.



Текслер рассказал о своих приоритетах на посту врио губернатора Челябинской области

Представителем от либерал-демократов стал депутат Госдумы Виталий Пашин, от второй партии выдвинут Сергей Смышляев - лидер регионального отделения. Чтобы быть зарегистрированными в качестве кандидатов, до 4 июля им придется пройти муниципальный фильтр.

Добавим, ранее документы в избирком принесли четыре самовыдвиженца: врио губернатора Алексей Текслер, бизнесмен Андрей Аюпов, юрист Александр Лебедев и координатор "Левого фронта" Сергей Морозов.

Заявления на участие в выборах главы области будут принимать еще в течение недели.

Самовыдвиженцы обязаны собрать подписи 13 тыс. 168 человек, кандидаты от политических сил должны 7-процентный муниципальный фильтр.

Источник превью: Правда.ру

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