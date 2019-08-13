Выборы в Мосгордуму могут быть отменены или перенесены только в исключительных случаях, в частности, если в стране будет объявлено военное положение.
Об этом заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
То, что выборы должны пройти во второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий соответствующих органов, устанавливается федеральным законодательством, и МГД отменить их не имеет права, сказал он ТАСС. В этом году нет оснований для этого, добавил спикер.
В ЦИК в свою очередь заявили, что кампания по выборам в Мосгордуму может быть прекращена только в судебном порядке. Причинами для этого могут стать нарушения в процедуре принятия решения об их назначении, а в настоящее время это в суде не оспаривается.
В ведомстве также указали, что избиркомы могут отменять решения об итогах голосования. Между тем при проведении выборов в МГД ЦИК по отношению к Мосгоризбиркому не является вышестоящей комиссией.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Памфилова: ЦИК сделал все для кандидатов в Мосгордуму
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Новое исследование предполагает, что люди, которые принимают антихолинергические препараты в течение нескольких лет, могут быть более склонны к развитию слабоумия.
По состоянию на 17:00 толпа протестующих медленно покидает проспект Сахарова.
Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что экс-президент СССР Михаил Горбачев последние шесть месяцев живет в больнице.