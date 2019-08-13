Глава Мосгордумы исключил возможность отмены выборов 8 сентября

Выборы в Мосгордуму могут быть отменены или перенесены только в исключительных случаях, в частности, если в стране будет объявлено военное положение.

Об этом заявил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

То, что выборы должны пройти во второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий соответствующих органов, устанавливается федеральным законодательством, и МГД отменить их не имеет права, сказал он ТАСС. В этом году нет оснований для этого, добавил спикер.

В ЦИК в свою очередь заявили, что кампания по выборам в Мосгордуму может быть прекращена только в судебном порядке. Причинами для этого могут стать нарушения в процедуре принятия решения об их назначении, а в настоящее время это в суде не оспаривается.

В ведомстве также указали, что избиркомы могут отменять решения об итогах голосования. Между тем при проведении выборов в МГД ЦИК по отношению к Мосгоризбиркому не является вышестоящей комиссией.

Источник фото: Правда.ру

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