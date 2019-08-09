Памфилова: ЦИК сделал все для кандидатов в Мосгордуму

ЦИК сделал все возможное для незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые обратились с жалобами, заявила глава ведомства Элла Памфилова.

По ее словам, комиссия работала "на износ". Некоторые члены предлагали направить материалы по поводу недостоверных подписей в правоохранительные органы, но Памфилова не согласилась, так как ЦИК "не репрессивный орган".

Она отметила, что Центризбирком "заклеймили во всех тяжких грехах", поэтому принято решение пригласить всех заинтересованных лиц на расширенное открытое заседание 14 августа.

ЦИК будет отстаивать свою позицию, добавила глава комиссии и пообещала привести факты, подтверждающую ее правоту.

Она добавила, что обсуждать проблемы надо, честно глядя в глаза друг другу, а "не идти на поводу у политической конъюнктуры". Оправдываться Памфилова отказалась, поскольку, по ее словам, не за что.

Источник фото: Правда.ру

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