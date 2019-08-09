ЦИК сделал все возможное для незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые обратились с жалобами, заявила глава ведомства Элла Памфилова.
По ее словам, комиссия работала "на износ". Некоторые члены предлагали направить материалы по поводу недостоверных подписей в правоохранительные органы, но Памфилова не согласилась, так как ЦИК "не репрессивный орган".
Она отметила, что Центризбирком "заклеймили во всех тяжких грехах", поэтому принято решение пригласить всех заинтересованных лиц на расширенное открытое заседание 14 августа.
ЦИК будет отстаивать свою позицию, добавила глава комиссии и пообещала привести факты, подтверждающую ее правоту.
Она добавила, что обсуждать проблемы надо, честно глядя в глаза друг другу, а "не идти на поводу у политической конъюнктуры". Оправдываться Памфилова отказалась, поскольку, по ее словам, не за что.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
Выборы в Мосгордуму обойдутся в 812 млн рублей
Горбунов: явка на выборах в Мосгордуму может составить 20-25%
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Точная причина рака поджелудочной железы не ясна, но существуют определенные факторы, способствующие риску развития этого состояния.
"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.
У 91-летней Анны Бусыгиной не было родственников, а сама она позаботиться об организации своего погребения не смогла.