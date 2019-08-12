Юрист попросил наказать Путина за езду на мотоцикле без шлема

Юрист из Владивостока направил заявление в ГИБДД с требованием привлечь президента России Владимира Путина к административной ответственности за езду на мотоцикле без шлема.

По его мнению, глава государства нарушил статью 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"). Наказание предусматривает денежный штраф в размере одной тысячи рублей. Заявитель также потребовал наказать всех участников мотопробега. Юрист подчеркнул, что закон един для всех и не может существовать "никаких двойных стандартов".

В субботу, 10 августа, Владимир Путин принял участие в байк-шоу "Тень Вавилона", организованном мотоклубом "Ночные волки". Президент приехал на мероприятие за рулем мотоцикла "Урал", на пассажирском сиденье которого сидел врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске - глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, в июне 2019 года суд оштрафовал на 15 тысяч рублей жителя Архангельской области за критику в адрес Путина, проехавшего по Крымскому мосту на КамАЗе без ремня безопасности. В 2010 и 2011 годах российский лидер также участвовал в акциях байкеров в Крыму и Краснодарском крае, шлемом он не пользовался. Тогда в ГИБДД заявили, что действие правил дорожного движения не распространяется на участки дорог, закрытые для движения транспорта при проведении массовых мероприятий.

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