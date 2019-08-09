Отделение "Справедливой России" в Петербурге требует отказаться от организации избирательных участков для голосования на выборах главы города в Псковской и Ленинградской областях.
Обращения в ЦИК и горизбирком направила председатель совета РО СР Марина Шишкина.
В них говорится, что партия выражает категорический протест, так как считает, что инициатива компрометирует всю российскую избирательную систему, а больше всего ее авторов - членов городского избиркома.
По словам Шишкиной, которые приводит сайт партии, до сих пор не названо точное максимальное число граждан, которые могли бы отдать свой голос за пределами северной столицы.
В обращении также подчеркивается, что прозрачность выборов на "дачных" участках сомнительна. Из-за их транспортной труднодоступности и технической недооснащенности усложняется наблюдение за выборами как для ЦИК, так и для независимых наблюдателей и СМИ, что ставит под вопрос их легитимность.
В СР подчеркнули, что результаты выборов на таких участках будут оспариваться в судах, что вызовет резонанс и в РФ, и за рубежом.
Источник фото: Правда.ру
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