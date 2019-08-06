Бортко призвал ЦИК не организовывать участки за пределами Петербурга

Кандидат в губернаторы Петербурга Владимир Бортко обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой отменить решение горизбиркома о создании избирательных участков в Псковской и Ленинградской областях.

В своем открытом письме он отмечает, что неясно, как на них будет обеспечен доступ наблюдателей, кто обеспечит их питанием, местами для отдыха, кто установит на участках видеофиксацию. По словам Бортко, взваливать это на избирательные объединения нельзя.

Кандидат призвал проводить голосование только на территориальных участках, где точно будут работать наблюдатели и где будет организована видеофиксация.

Напомним, ранее Памфилова рекомендовала избиркому северной столицы не организовывать в Псковской области участки для выборов губернатора Петербурга. По ее словам, для этого есть "серьезные основания" - ситуация с выборами в данном регионе "очень нехорошая".

Источник фото: сайт КПРФ

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