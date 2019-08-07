ЦИК требует от Петербурга ответа по участкам в Псковской области

Глава ЦИК Элла Памфилова потребовала от избиркома Петербурга обосновать создание участков в Псковской области для голосования за губернатора северной столицы.

По ее словам, позиция Центризбиркома неизменна - организовывать там участки не надо. Памфилова заявила, что хочет получить "внятный ответ", поскольку это "не просто так было сказано".

Оформлять эту позицию документально у ЦИК полномочий нет, но его члены желают знать, каким образом будет гарантировано, что в Пскове все будет в порядке, и действительно ли там необходимы участки, добавила Памфилова.

Она также заявила, что ЦИК готов принимать меры "вплоть до вынесения недоверия" за возможные нарушения.

Ранее Памфилова призвала избирком Петербурга отказаться от создания участков в Псковской области. Сегодня она сказала, что получила обращения с такой просьбой от кандидатов на пост губернатора Михаила Амосова и Владимира Бортко.

Источник фото: Правда.ру

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