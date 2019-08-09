Глава СПЧ предложил сделать местом для митингов проспект Сахарова

Глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов поддержал инициативу о разработке законопроекта, который будет определять места для проведения митингов и политических акций.

По его словам, это должны быть места, в которых могут проводить мероприятия общественные организации любой политической направленности, за исключением экстремистских.

Глава СПЧ заявил радиостанции "Говорит Москва", что уведомлять об акциях организаторы должны заранее. В Москве можно разрешить их проводить на проспекте Академика Сахарова и, может быть, ещё на нескольких улицах и площадях, которые для этого удобны, сказал он.

С предложением разработать такой закон накануне выступила сенатор Людмила Бокова. По ее словам, принятие документа позволит не нарушать права участников акций, а также других граждан, которые к ним отношения не имеют.

Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в свою очередь заявил, что сенаторы подготовят законопроект о местах, где можно митинговать.

Источник фото: Правда.ру

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