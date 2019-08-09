Глава Совета при президенте по правам человека Михаил Федотов поддержал инициативу о разработке законопроекта, который будет определять места для проведения митингов и политических акций.
По его словам, это должны быть места, в которых могут проводить мероприятия общественные организации любой политической направленности, за исключением экстремистских.
Глава СПЧ заявил радиостанции "Говорит Москва", что уведомлять об акциях организаторы должны заранее. В Москве можно разрешить их проводить на проспекте Академика Сахарова и, может быть, ещё на нескольких улицах и площадях, которые для этого удобны, сказал он.
С предложением разработать такой закон накануне выступила сенатор Людмила Бокова. По ее словам, принятие документа позволит не нарушать права участников акций, а также других граждан, которые к ним отношения не имеют.
Глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в свою очередь заявил, что сенаторы подготовят законопроект о местах, где можно митинговать.
Источник фото: Правда.ру
Читайте также:
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Точная причина рака поджелудочной железы не ясна, но существуют определенные факторы, способствующие риску развития этого состояния.
"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.
У 91-летней Анны Бусыгиной не было родственников, а сама она позаботиться об организации своего погребения не смогла.