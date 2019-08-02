Михаил Емельянов: реформа партийной системы назрела

В России назрела реформа партийной системы, заявил депутат Госдумы от "Справедливой России" Михаил Емельянов, комментируя слова первого вице-спикера Александра Жукова о том, что в нижней палате парламента не хватает партии либеральной направленности.

По его словам, СПС и "Яблоко" в свое время потеряли места в Госдуме, так как были готовы пожертвовать национальными интересами России ради того, чтобы иметь хорошие отношения с Западом. В настоящее время подобная партия вряд ли пройдет в ГД, сказал парламентарий Regions.ru.

Емельянов выразил мнение, что в нашей стране должны быть правоцентристская и левоцентристская партии. Должна быть двухпартийная система, с правоконсервативной партией и либерально-социалистической партией умеренного типа, и между ними должен быть консенсус по базовым вопросам, считает депутат.

В создании какой-то особой либеральной партии необходимости он не видит.

Источник фото: сайт "Справедливой России"

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