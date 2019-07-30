Жириновский: демократия в России "полуторапартийная"

России нужен многопартийный принцип управления, заявил Владимир Жириновский.

В одной из соцсетей лидер ЛДПР отметил, что главы некоторых субъектов РФ уже засиделись на своих постах, в частности, губернатор Калужской области стоит во главе региона 20 лет, Белгородской - 30.

Обязательно должна быть ротация и многопартийная администрация в регионах, подчеркнул политик. Тогда, по его словам, коррупции будет значительно меньше - все чиновники будут внимательно следить друг за другом и побоятся идти на сговор с представителем другой партии.

В настоящее время демократия в России "усеченная, полуторапартийная", и систему обязательно надо исправлять, заключил Жириновский.

Ранее депутат Госдумы заявлял, что пока в РФ не изменится система управления страной, настоящего развития ожидать не приходится. Он констатировал, что улучшение дел можно будет увидеть только тогда, когда данная система станет двух- или трехпартийной.

Источник фото: сайт ЛДПР

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