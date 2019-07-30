Жуков: в Госдуме не хватает либеральной партии

В Госдуме не хватает партии либеральной направленности, заявил первый вице-спикер Александр Жуков.

По его словам, если такие политические силы объединятся, то смогут пройти в нижнюю палату парламента.

Жуков отметил, что партии типа "Союза правых сил" или "Яблока" почему-то не представлены в ГД, хотя "если была бы достаточная разумная, консолидированная партия такого направления, она бы преодолела барьер".

Он добавил, что остальным депутатам было бы важно знать мнение такой партии, однако "голоса дробятся, они не могут объединиться". Он также усомнился в том, что подобная партия получила бы крупное представительство в палате. "Много она не наберет", - заключил первый вице-спикер.

Напомним, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что необходимо запретить все коммунистические партии. "Называйтесь социал-демократами или социалистами. Но никаких компартий", - сказал он.

Источник фото: сайт "Единой России"

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