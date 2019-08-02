Глава ЦИК Элла Памфилова попросила граждан не участвовать в несанкционированных митингах.
По ее словам, политик прежде всего должен думать о людях и никого не подставлять ради своих интересов.
Председатель Центризбиркома отметила, что оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы продолжают призывать людей выходить на акции на те улицы, где им не разрешают, вместо того чтобы собраться на проспекте Сахарова. Там, добавила она, будут гарантированы их права и не будут нарушаться права других людей, которые в митинге не участвуют.
Памфилова еще раз заявила, что всех кандидатов ждут в ЦИКе, и призвала их "не пугать несанкционированными митингами и незаконными акциями". "Мы и без всяких запугиваний делаем то, что нам положено делать", - заключила она.
Добавим, сегодня об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа предупредила московская прокуратура.
Источник фото: Правда.ру
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