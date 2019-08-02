Глава ЦИК: не надо нас пугать несанкционированными акциями

Глава ЦИК Элла Памфилова попросила граждан не участвовать в несанкционированных митингах.

По ее словам, политик прежде всего должен думать о людях и никого не подставлять ради своих интересов.

Председатель Центризбиркома отметила, что оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы продолжают призывать людей выходить на акции на те улицы, где им не разрешают, вместо того чтобы собраться на проспекте Сахарова. Там, добавила она, будут гарантированы их права и не будут нарушаться права других людей, которые в митинге не участвуют.

Памфилова еще раз заявила, что всех кандидатов ждут в ЦИКе, и призвала их "не пугать несанкционированными митингами и незаконными акциями". "Мы и без всяких запугиваний делаем то, что нам положено делать", - заключила она.

Добавим, сегодня об ответственности за участие в несогласованном митинге 3 августа предупредила московская прокуратура.

Источник фото: Правда.ру

Читайте также:

Высоцкий: незаконные митинги организуются ради красивой картинки