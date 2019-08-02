Высоцкий: незаконные митинги организуются ради красивой картинки

Цели организаторов несанкционированных митингов не имеют отношения к допуску на выборы, считает актер, директор государственного музея Владимира Высоцкого Никита Высоцкий.

По его словам, такие митинги являются спровоцированными. Это желание столкнуть людей с ОМОНом и получить "кучу переломанных голов и рук", а также задержания, и все это делается ради красивой картинки о жестоких расправах над свободой, сказал он агентству "Москва".

Высоцкий добавил, что "подставлять людей, выводя их на конфликт с полицией, - это экстремизм". Кроме того, целью организаторов беспорядков является большое количество пострадавших, отметил он и выразил мнение, что организаторы считают это толчком к пробуждению гражданского общества.

Актер также заявил, что правоохранителям нужно вести себя на митингах сдержанно, так как среди участников есть и законопослушные граждане.

Источник фото: Правда.ру

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