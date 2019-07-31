Экс-сенатор Анатолий Лысков прокомментировал заявление главы Красноярского края Александра Усса о том, что бороться с лесными пожарами бессмысленно, а в некоторых случаях даже вредно.
Он отметил, что это "убогая реплика героя театра абсурда". За ней скрывается суждение не вполне зрелого, с точки зрения науки и практики государственного управления, чиновника, сказал Лысков Regions.ru.
Он добавил, что в то время как глава государства Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев стараются решить возникшую проблему, губернатор ведет себя как сторонний наблюдатель. "Очень хорошая заявка для всех красноярцев на выборы губернатора", - подчеркнул экс-сенатор.
По мнению политика, за этими словами Усса стоит попытка объяснить свое бездействие в сфере экологической безопасности "природным явлением". Лысков выразил надежду, что президент и глава кабмина должным образом "оценят жизненную позицию" чиновника.
Источник фото: официальный сайт Красноярского края
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