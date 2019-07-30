Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 1 млн гектаров

Площадь лесных пожаров за сутки в Красноярском крае выросла на 50 тысяч гектаров и теперь превышает 1 миллион гектаров. Такие данные приводит сайт Лесопожарного центра в Красноярске.

Сейчас на территории края зафиксировано 99 лесных пожаров на площади 1 042 434 гектара. Большая часть очагов находится в труднодоступных районах, где пожары не тушатся по причине "экономической нецелесообразности".

По данным Greenpeace, в России горят порядка 3 млн гектаров леса - это сопоставимо с территорией Бельгии. Всего от огня пострадало более 11 млн га. Самые мощные пожары сейчас бушуют в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии, Бурятии и Магаданской области. Дым от пожаров дошел до Урала и Казахстана.

Между тем, по слова губернатора Красноярского края Александра Усса, лесные пожары являются "обычным делом", а тушить их "бессмысленно и где-то даже вредно".