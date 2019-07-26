МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина

Мосгоризбирком оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы. Соответствующее решение принято сегодня.

Ранее оставить жалобу без удовлетворения рекомендовала рабочая группа. Причина - большое количество брака в подписных листах. Решение члены МГИК приняли единогласно.

Сообщается, что среди подписей, собранных Бабушкиным, выявлено 1657 достоверных, которые ранее были забракованы. Но в итоге достоверными признали 4135 подписей, а для регистрации надо не менее 5 тыс.

Напомним, избиркомы столицы зарегистрировали 233 кандидата в МГД, 57 отказано. Накануне МГИК отказался удовлетворить жалобы пяти самовыдвиженцев на отказ их зарегистрировать, в частности, Дмитрия Гудкова, Константинаса Янкаускаса и Юлии Серебрянской.

Практически всем кандидатам зачли некоторые подписи избирателей, которые ранее сочли недействительными, но их все равно оказалось мало для регистрации.

Источник фото: Правда.ру

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