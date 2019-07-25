Сегодня Мосгоризбирком официально отказал Дмитрию Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму. МГИК не удовлетворил жалобу оппозиционера на отказ окружной избирательной комиссии.
Напомним, накануне рабочая группа также рекомендовала оставить ее без удовлетворения.
В ночь на четверг в квартире политика прошел обыск. Утром он пришел на допрос по делу о воспрепятствовании работе Мосгоризбиркома. Позже стало известно, что он получил еще две повестки в Следственный комитет. Гудков должен будет явиться к следователям сегодня в 18:00 и в 15:00 в пятницу.
Сегодня у него интересовались, как он выдвинулся на выборы в Мосгордуму, какие массовые акции посещал. Гудков не стал свидетельствовать против себя, воспользовавшись 51 статьей Конституции.
Источник фото: Facebook
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