В квартире Дмитрия Гудкова провели обыск

В ночь на четверг сотрудники правоохранительных ведомств провели обыск в квартире Дмитрия Гудкова. Оппозиционер написал в Facebook, что он связан с уголовным делом о воспрепятствовании выборному процессу.

По словам политика, в протоколе говорится об изъятии всех компьютерных дисков в связи с митингами и пикетами у Мосгоризбиркома 14, 15 и 18 июля.

Отец Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков заявил "Интерфаксу", что у его сына искали материалы, связанные с акцией, намеченной на 27 июля.

Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в свою очередь сообщил, что с обысками пришли и к муниципальному депутату Митино Николаю Баландину.

Ранее в Следственном комитете заявили, что "участники одного из движений" организовали в центре столицы несогласованные митинги, чтобы оказать давление на сотрудников МГИК и окружных комиссий. В ведомстве утверждают, что их действия "были сопряжены с угрозами применения насилия".

Источник фото: Facebook

Читайте также:

Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Гудкова

Жириновский: митинги в Москве - часть плана "цветных революций"

В СПЧ назвали чушью уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома