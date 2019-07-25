В ночь на четверг сотрудники правоохранительных ведомств провели обыск в квартире Дмитрия Гудкова. Оппозиционер написал в Facebook, что он связан с уголовным делом о воспрепятствовании выборному процессу.
По словам политика, в протоколе говорится об изъятии всех компьютерных дисков в связи с митингами и пикетами у Мосгоризбиркома 14, 15 и 18 июля.
Отец Дмитрия Гудкова Геннадий Гудков заявил "Интерфаксу", что у его сына искали материалы, связанные с акцией, намеченной на 27 июля.
Глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в свою очередь сообщил, что с обысками пришли и к муниципальному депутату Митино Николаю Баландину.
Ранее в Следственном комитете заявили, что "участники одного из движений" организовали в центре столицы несогласованные митинги, чтобы оказать давление на сотрудников МГИК и окружных комиссий. В ведомстве утверждают, что их действия "были сопряжены с угрозами применения насилия".
Источник фото: Facebook
Читайте также:
Рабочая группа Мосгоризбиркома рекомендовала не регистрировать Гудкова
Жириновский: митинги в Москве - часть плана "цветных революций"
В СПЧ назвали чушью уголовное дело из-за митинга у Мосгоризбиркома
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Власти Израиля предпочли отметить 75-ю годовщину освобождения Освенцима Красной Армией, пригласив Владимира Путина к себе, а не отправившись в Польшу.
Правозащитник Динар Идрисов сообщил в Facebook об убийстве активистки Елены Григорьевой.