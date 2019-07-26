"Единая Россия" сегодня представила лидеру страны Владимиру Путину кандидатуры для рассмотрения при назначении на должности глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.
Они были утверждены генсоветом единороссов. Предложения президенту направил его секретарь Андрей Турчак.
На должность Ингушетии предложена кандидатура врио главы республики Махмуда-Али Калиматова, КБР - врио Казбека Кокова, Крыма - действующего руководителя региона Сергея Аксенова.
Выборы глав данных регионов состоятся сенью. Они избираются депутатами местных парламентов из кандидатур, предложенных президентом.
Большинство кандидатов, баллотирующихся на должности глав субъектов РФ в текущем году, представляют партию власти - 13 из 18.
Источник фото: Правда.ру
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