ЕР представила Путину кандидатов в губернаторы Ингушетии, Крыма и КБР

"Единая Россия" сегодня представила лидеру страны Владимиру Путину кандидатуры для рассмотрения при назначении на должности глав Ингушетии, Крыма и Кабардино-Балкарии.

Они были утверждены генсоветом единороссов. Предложения президенту направил его секретарь Андрей Турчак.

На должность Ингушетии предложена кандидатура врио главы республики Махмуда-Али Калиматова, КБР - врио Казбека Кокова, Крыма - действующего руководителя региона Сергея Аксенова.

Выборы глав данных регионов состоятся сенью. Они избираются депутатами местных парламентов из кандидатур, предложенных президентом.

Большинство кандидатов, баллотирующихся на должности глав субъектов РФ в текущем году, представляют партию власти - 13 из 18.

Источник фото: Правда.ру

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