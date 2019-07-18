Избирком Тувы заверил список "Единой России", который возглавил глава региона Шолбан Кара-оол, на выборах в парламент республики.
Далее в списке идет депутат Хурала представителей Кызыльского района Елена Филлипова и депутат Хурала представителей Кызыла Станислав Оюн. Всего в нем значится 61 человек.
Заверены также списки "Патриотов России" и "Коммунистов России".
Напомним, ранее избирком заверил список ЛДПР. Его возглавил лидер партии Владимир Жириновский, после него идут депутат Госдумы Сергей Натаров и экс-депутат Верховного хурала Андриан Ооржак.
В действующий созыв ВХ входят 32 депутата - 30 из партии власти и два из "Справедливой России".
Источник фото: сайт правительства Тувы
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Все случаи хищения средств должны заканчиваться уголовными делами, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.