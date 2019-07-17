Геннадию Зюганову надо уйти из политики в пчеловодство, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Он напомнил, что и в нашей стране, и в других государствах гибнут пчелы. "У нас есть опытный пчеловод - Зюганов. Надо попросить его: пусть перейдет к охране пчел и займется настоящим делом", - написал депутат Госдумы в одной из соцсетей. Он добавил, что политикой в РФ есть кому заняться.
Говоря о самой проблеме гибели пчел, Жириновский отметил, что она очень серьезная, так как без них будут погибать растения. А происходит все, по его словам, так: почву удобряют ядами, пчела потом собирает с выросшего цветка отравленный нектар, в итоге мед, который едят люди, тоже отравленный.
Добавим, накануне ГД попросила генпрокуратуру разобраться в причинах массовой гибели пчел и выяснить, есть ли связь между ней и обработкой полей химикатами.
Источник фото: сайт ЛДПР
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