Только одному кандидату в депутаты Мосгордумы отказали на данный момент в регистрации.
По словам главы мосгоизбиркома Валентина Горбунова, речь идет о самовыдвиженце Ирине Собяниной. Она сдала документы, но не принесла подписные листы.
Отметим, родственницей мэра столицы Сергея Собянина женщина не является.
К настоящему времени число зарегистрированных кандидатов в депутаты МГД достигло 130, сняли свои кандидатуры 80 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи и сформирует списки зарегистрированных кандидатов. Те, кто не подал в окружные избиркомы документы на регистрацию до 6 июля, утратили статус кандидата.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.
Источник превью: Правда.ру
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