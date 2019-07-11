Ирине Собяниной отказано в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

Только одному кандидату в депутаты Мосгордумы отказали на данный момент в регистрации.



Федермессер передумала участвовать в выборах в Мосгордуму

По словам главы мосгоизбиркома Валентина Горбунова, речь идет о самовыдвиженце Ирине Собяниной. Она сдала документы, но не принесла подписные листы.

Отметим, родственницей мэра столицы Сергея Собянина женщина не является.

К настоящему времени число зарегистрированных кандидатов в депутаты МГД достигло 130, сняли свои кандидатуры 80 человек. Мосгоризбирком до 16 июля проверит подписи и сформирует списки зарегистрированных кандидатов. Те, кто не подал в окружные избиркомы документы на регистрацию до 6 июля, утратили статус кандидата.

Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам.

Источник превью: Правда.ру

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