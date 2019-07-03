ЦИК не получал жалоб на недопуск к выборам в Мосгордуму

В ЦИК на данный момент не поступало ни одной жалобы на то, что кого-то из кандидатов в депутаты Мосгордумы не допускают до участия в выборах. Об этом заявил зампред комиссии Николай Булаев.



Полиция проверит информацию о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Накануне появилась петиция с требованием допустить всех независимых кандидатов к выборам. Одним из запретительных фильтров в ней называется сбор подписей. Петицию подписали, в частности, деятели культуры Людмила Улицкая, Алексей Кортнев, Максим Суханов и др.

По словам Булаева, которые приводит РИА "Новости", непонятно, что подразумевается под недопуском к выборам. Он указал, что надо принести в избирком все необходимые документы, если их не приняли, надо жаловаться. Таких случаев, добавил он, за годы его работы в ЦИК зафиксировано не было.

Булаев напомнил, что если кандидата умышленно не пускают в помещение избиркома, то это уже статья Уголовного кодекса.

Источник превью: сайт правительства Москвы

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