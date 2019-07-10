Суд в Петербурге удовлетворил иски трех самовыдвиженцев к избиркому

Московский районный суд Петербурга удовлетворил иски трех самовыдвиженцев к избиркому муниципального образования "Новоизмайловское".



Хаос на выборах в Петербурге: кандидатам угрожают и не дают подать документы

Андрей Стариков, Николай Никифоров и Максим Петров просили обязать его принять их документы для участия в выборах.

Они заявили, что в конце прошлого месяца уведомили комиссию о самовыдвижении на выборах депутатов, затем принесли документы, необходимые для прохождения регистрации, но их не приняли. В последний день их подачи избирком не работал вовсе, поэтому кандидаты попросили суд признать его действия незаконными, что и было сделано.

Ранее горизбирком обязал ИКМО работать без выходных, а если будет нужно, то и в нерабочие часы по будним дням. Он намерен через суд привлекать к ответственности представителей комиссии за невыполнение решений ЦИК.

Источник превью: сайт Госдумы

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