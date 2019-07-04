Вишневский: избиркомы Петербурга отказывают оппозиции в регистрации

Муниципальные избиркомы Петербурга конвейерным способом отказывают в регистрации кандидатам в депутаты, заявил депутат Заксобрания северной столицы Борис Вишневский.



Хаос на выборах в Петербурге: кандидатам угрожают и не дают подать документы

Он написал в Facebook, что это коснулось "Яблока", "Справедливой России", "Партии роста", КПРФ и самовыдвиженцев. Поводы для отказа он назвал вздорными и не имеющим отношения к закону.

По мнению Вишневского, "это очевидное выполнение политической задачи". Поражения "Единая Россия" сможет избежать только в том случае, если не допустит оппозицию к выборам, считает он.

Политик выразил надежду, что большинство отказов удастся отменить, но кандидатам приходится тратить время и силы на эту борьбу, а пора уже вести агитацию.

Вишневский добавил, что избирком МО Аптекарский остров отказал в регистрации всем кандидатам от "Яблока". Причем извещения о недочетах были отправлены "Почтой России", чтобы они не могли вовремя их устранить.

Источник превью: Facebook

Читайте также:

ЦИК снова проверит избиркомы Петербурга на нарушения