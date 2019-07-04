Муниципальные избиркомы Петербурга конвейерным способом отказывают в регистрации кандидатам в депутаты, заявил депутат Заксобрания северной столицы Борис Вишневский.
Он написал в Facebook, что это коснулось "Яблока", "Справедливой России", "Партии роста", КПРФ и самовыдвиженцев. Поводы для отказа он назвал вздорными и не имеющим отношения к закону.
По мнению Вишневского, "это очевидное выполнение политической задачи". Поражения "Единая Россия" сможет избежать только в том случае, если не допустит оппозицию к выборам, считает он.
Политик выразил надежду, что большинство отказов удастся отменить, но кандидатам приходится тратить время и силы на эту борьбу, а пора уже вести агитацию.
Вишневский добавил, что избирком МО Аптекарский остров отказал в регистрации всем кандидатам от "Яблока". Причем извещения о недочетах были отправлены "Почтой России", чтобы они не могли вовремя их устранить.
Источник превью: Facebook
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