Капитанову отказали в регистрации на выборах губернатора Петербурга

Избирком Петербурга отказал представителю ЛДПР Олегу Капитанову в регистрации кандидатом в губернаторы.



Капитанов приостановил своё членство в ЛДПР после назначения в Смольный

Он сдал 147 подписей муниципальных депутатов вместо 155, позже донес еще две, но они не учитывались, так как были поданы с нарушением действующего законодательства.

Капитанов заявил, что такое решение не стало для него неожиданностью, и отметил, что в законе четко не указано, что нельзя доносить подписи. По его словам, он сделал это, чтобы спровоцировать других муниципальных депутатов предоставить подписи потом.

Напомним, ранее Капитанов сдал мандат депутата Заксобрания северной столицы и согласился возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям. В ЛДПР заявили, что он сделал это под давлением горадминистрации.

Сегодня Капитанов сказал представителям СМИ, что никакого давления никто на него не оказывал.

Источник превью: сайт Заксобрания Петербурга

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