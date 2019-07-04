Власти Петербурга абсолютно не мешали кандидату от ЛДПР Олегу Капитанову собирать в городе подписи в свою поддержку и выдвигаться на выборы его главы. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в обращении к руководству партии.
Напомним, ранее Капитанов принял предложение стать во главе комитета Смольного по межнациональным отношениям. Лидер либерал-демократов Владимир Жириновский заявил, что на него было оказано давление со стороны чиновников горадминистрации.
Милонов считает, что в Петербурге нет настолько ярких политиков, которых можно было бы сравнить с Жириновским. Он посоветовал ЛДПР не учить северную столицу нормам хорошего тона "по-жириновски".
Единоросс выразил мнение, что Капитанов мог бы и дальше продолжать собирать необходимые для выдвижения подписи. В 2018-м, сказал он, в регионах, где выбирали губернаторов и кандидаты от ЛДПР занимали достойные места, таких проблем не наблюдалось.
Источник превью: Facebook
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