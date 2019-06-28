ЛДПР намерена продолжить бороться за кресло губернатора Санкт-Петербурга, говорится в официальном заявлении на сайте партии.
В нем отмечается, что партия не просила у представителей власти северной столицы никаких должностей, так как они ей не нужны, а нужно участие в выборах. В ЛДПР заявили, что торговаться не намерены и никаких подачек не примут.
Партия изложила свою оценку ситуации с кандидатом от ЛДПР на пост губернатора Олегом Капитановым. В заявлении утверждается, что он дал согласие стать главой комитета Смольного по межнациональным отношениям под давлением чиновников горадминистрации. Уже в ближайшее время он подаст заявление об увольнении, говорится в нем.
В ЛДПР добавили, что у партии есть все возможности для участия в выборах, в частности, вскоре кандидат получит необходимое число подписей муниципальных депутатов в поддержку своего выдвижения.
Если Капитанова в итоге все равно не зарегистрируют, в ЛДПР обещают продолжить кампанию в Петербурге, но уже против врио губернатора.
Источник превью: сайт ЛДПР
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