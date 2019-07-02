Зюганов назвал позорным явлением для РФ рост долгов за услуги ЖКХ

Геннадий Зюганов назвал позорным явлением то, что в нашей богатейшей стране так стремительно растут долги населения за услуги ЖКХ.



ФАС: Тарифы ЖКХ в большинстве регионов России завышены в два раза

В связи с очередным повышением тарифов он напомнил, что в прошлом году задолженность граждан за услуги ЖКХ выросла более чем на 120 млрд.

"Стыд не дым, глаза не выест", - думают, наверно, г-да либералы из правительства. Но есть и другие русские пословицы", - написал лидер КПРФ в Twitter.

Руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов ранее заявил, что одновременно с ростом тарифов на услуги ЖКХ в стране надо индексировать зарплаты.

Политик отметил, что седьмой год подряд с 1 июля дорожают услуги ЖКХ, и все это время чиновники не могут пояснить, откуда они берут цифры. По его словам, правительству было предложено не трогать тарифы, пока не будет установлено, насколько они обоснованы, но кабмин поступил по-своему.

В связи с этим Миронов предлагает на величину роста тарифов повышать и зарплаты - как бюджетников, так и работников частного сектора.

Источник превью: сайт КПРФ

Читайте также:

Московская область вошла в число крупнейших должников за услуги ЖКХ