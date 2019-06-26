Московская область вошла в число крупнейших должников за услуги ЖКХ

Московская область вошла в число регионов, которые показали наибольший рост задолженности за услуги ЖКХ в 2018 году. Такие данные приводят эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.



Россиянам разрешили не доказывать отсутствие долгов по ЖКХ / Новости от 29.11.2018 10:34

Как отмечает "Российская газета", рост долгов показали субъекты с большим количеством населения: Московская область (+6.8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда) и Свердловская область (+4,2 миллиарда).

В общем за минувший год россияне нарастили задолженность за коммунальные услуги на 121,2 миллиарда рублей, что на 11,6% больше, чем годом ранее. В 2017 году недоплата составила 108,6 миллиарда. По оценке экспертов, на каждый день 2018 года в среднем приходилось по 330 миллионов рублей задолженности.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Каждый месяц россияне тратят 11% семейного бюджета на оплату жилищно-коммунальных услуг. Средняя сумма коммунальной платежки - 5 038 рублей. Самый большой платеж в Камчатском крае - в среднем по региону 10 189 рублей. Меньше всего в Курской области - 2483 рубля.

Читайте также: Рост НДС спровоцировал двойную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 году

Применение "умных" технологий в ЖКХ не приведет к росту тарифов﻿