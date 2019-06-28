Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Жириновский пожаловался, что не может найти себе советника

Политика print

Владимир Жириновский посетовал, что никак не может найти себе советника по политическим вопросам. Он заявил, что на эту должность слишком мало желающих - всего 10 человек. Многих их них лидер ЛДПР уже забраковал.


«Народный видеоблогер». Как Хованский стал помощником депутата Госдумы и над чем он уже работает

По словам политика, платить советнику планируется 150 тысяч в месяц. Кроме того, ему могут дать служебную квартиру.

Напомним, ранее стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил YouTube-блогера Юрия Хованского стать помощником по делам с молодежью на общественных началах.

Это решение прокомментировал депутат от "Единой России" Виталий Милонов. Он раскритиковал контент Хованского на его канале и добавил: главное, чтобы роль блогера не заключалась только в том, чтобы за деньги сопровождать парламентария.

Выбор коллеги единоросс оправдал его молодостью.

Источник превью: сайт ЛДПР

Читайте также:

Жириновский назвал российских чиновников порождением советской системы

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы лдпр госдума владимир жириновский
Обсудить
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии
Недвижимость
Как утихомирить шумных соседей
Психотерапия
Как правильно начать свое утро
Новости Все >
Content Review: в РФ самый дешевый безлимитный интернет в мире
Жириновский пожаловался, что не может найти себе советника
Миллер: "Северный поток-2" не остановить, точка невозврата пройдена
Хоккеист Миронов отправил заявку на романтическое шоу с Бузовой
Зеленский предложил украинцам рассказать о любимой статье Конституции
Экипаж "Союз МС-13" возьмет с собой на МКС утенка Квака и робота Валли
Пранкер Вован оценил свои шансы на выборах в Мосгордуму
Краснодар попал в лидеры регионов РФ, популярных у иностранных туристов
Россия пообещала быстро перечислить взнос в бюджет Совета Европы
"Милан" не допущен в Лигу Европы на следующий сезон
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Военные новости
Столкновение истребителей над Германией попало на видео
Новости Грузии
Гибель Грузии: уроки для современной России

Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.

Гибель Грузии: уроки для современной России
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Мир. Новости мира
"Я Рамзан Кадыров". Депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Евросоюз
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Общество
Владимирский губернатор объяснил призыв чиновницы рожать, а не учиться
Общество
Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%

Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Росстат: высшее образование в России в 2019 году подорожало на 15%
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Экология
Специалист РАН: вода на мелководье Байкала загрязнена и непригодна для питья
Наука и техника
Директор института РАН: вода в Байкале токсична
Политика. Новости и аналитика
Путин подарил Зюганову на день рождения материалы съезда КПСС
Любовь Степушова Москва и Нур-Султан зачищают "черную дыру" в Киргизии Любовь Степушова Рустем Сафронов Трампа назвали "угрозой национальной безопасности" Рустем Сафронов Сергей Костин Расходы на развитие ГЛОНАСС сократятся на 13 млрд рублей Сергей Костин
Комментарии
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Европа пошла по пути признания российского Крыма - Порошенко
Сбой ж/д сообщения между Москвой и Петербургом вызван кражей кабеля
Гибель Грузии: уроки для современной России
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Глава минобороны Латвии возмущен трансляцией телеканала РФ в Бельгии
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Гибель Грузии: уроки для современной России
Гибель Грузии: уроки для современной России
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
Болгария покинула русофобский лагерь Европы
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Европа пошла по пути признания российского Крыма - Порошенко
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
"Я Рамзан Кадыров": депутат Госдумы осадил литовского депутата в ПАСЕ
Гибель Грузии: уроки для современной России
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ