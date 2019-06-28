Владимир Жириновский посетовал, что никак не может найти себе советника по политическим вопросам. Он заявил, что на эту должность слишком мало желающих - всего 10 человек. Многих их них лидер ЛДПР уже забраковал.
По словам политика, платить советнику планируется 150 тысяч в месяц. Кроме того, ему могут дать служебную квартиру.
Напомним, ранее стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов пригласил YouTube-блогера Юрия Хованского стать помощником по делам с молодежью на общественных началах.
Это решение прокомментировал депутат от "Единой России" Виталий Милонов. Он раскритиковал контент Хованского на его канале и добавил: главное, чтобы роль блогера не заключалась только в том, чтобы за деньги сопровождать парламентария.
Выбор коллеги единоросс оправдал его молодостью.
Источник превью: сайт ЛДПР
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Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Известная поговорка гласит: "Если ты такой умный, то почему не богатый?" Сегодня отсутствие у руководства Грузии ума гарантирует ее народу бедность.
Рост цен подтверждают и данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.