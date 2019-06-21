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Источник Правда.Ру

Жириновский назвал российских чиновников порождением советской системы

Политика print

Владимир Жириновский заявил, что главе государства поступает так много жалоб от граждан из-за чиновников, которые недостаточно эффективно работают.


Владимир Жириновский на тему «Кто есть кто в российской политике»

По словам лидера ЛДПР, причина трусости и безответственности чиновников в том, что они  - порождение советской системы, партийной системы управления страной. Он отметил на своей странице в одной из соцсетей, что тогда самостоятельные решения принимать боялись и ждали сигнала сверху. В Советском союзе эпохи Леонида Брежнева отказались от очень нужных стране реформ из-за того, что после них компартия стала бы не нужна, добавил политик.

По его мнению, именно с тех пор чиновникам и не хватает ни ответственности, ни самостоятельности. Жириновский привел в пример британских управленцев, которые приобретали опыт в колониях, ведь им там приходилось решать очень трудные задачи.

В нашей стране - вредное наследие советской власти, констатировал депутат Госдумы.  Наверху сильный президент, но среднее звено в лице чиновников хромает, а внизу страдают простые граждане, заключил он.

Источник превью: сайт ЛДПР

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Темы лдпр чиновники владимир жириновский
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