Владимир Жириновский заявил, что главе государства поступает так много жалоб от граждан из-за чиновников, которые недостаточно эффективно работают.
По словам лидера ЛДПР, причина трусости и безответственности чиновников в том, что они - порождение советской системы, партийной системы управления страной. Он отметил на своей странице в одной из соцсетей, что тогда самостоятельные решения принимать боялись и ждали сигнала сверху. В Советском союзе эпохи Леонида Брежнева отказались от очень нужных стране реформ из-за того, что после них компартия стала бы не нужна, добавил политик.
По его мнению, именно с тех пор чиновникам и не хватает ни ответственности, ни самостоятельности. Жириновский привел в пример британских управленцев, которые приобретали опыт в колониях, ведь им там приходилось решать очень трудные задачи.
В нашей стране - вредное наследие советской власти, констатировал депутат Госдумы. Наверху сильный президент, но среднее звено в лице чиновников хромает, а внизу страдают простые граждане, заключил он.
Источник превью: сайт ЛДПР
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