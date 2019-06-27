Милонов усомнился в пользе Хованского как помощника депутата

Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов прокомментировал решение коллеги Василия Власова (ЛДПР), который назначил своим помощником блогера Юрия Хованского.



Депутат Власов рассказал, почему сделал YouTube-блогера Хованского своим помощником

По мнению парламентария, контент Хованского на его YouTube-канале абсолютно несерьезный. Главное, подчеркнул он, чтобы роль блогера не заключалась только в том, чтобы за вознаграждение сопровождать депутата. Выбор Власова Милонов объяснил его молодостью.

Единоросс заявил агентству "Москва", что сам бы не стал приглашать блогеров стать своими помощниками. Каждый должен заниматься своим делом, в противном случае демонстрируется "абсурдность системы", отметил он.

Милонов напомнил, что в общественный совет комитета Госдумы по культуре взяли лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, и добавил, что по сравнению с ним Хованский - Лев Толстой.

Источник превью: Facebook

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