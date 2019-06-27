Депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов прокомментировал решение коллеги Василия Власова (ЛДПР), который назначил своим помощником блогера Юрия Хованского.
По мнению парламентария, контент Хованского на его YouTube-канале абсолютно несерьезный. Главное, подчеркнул он, чтобы роль блогера не заключалась только в том, чтобы за вознаграждение сопровождать депутата. Выбор Власова Милонов объяснил его молодостью.
Единоросс заявил агентству "Москва", что сам бы не стал приглашать блогеров стать своими помощниками. Каждый должен заниматься своим делом, в противном случае демонстрируется "абсурдность системы", отметил он.
Милонов напомнил, что в общественный совет комитета Госдумы по культуре взяли лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова, и добавил, что по сравнению с ним Хованский - Лев Толстой.
Источник превью: Facebook
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