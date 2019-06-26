Избирком Петербурга подтвердил нарушения сроков уведомления о назначении выборов в пяти муниципальных округах.
Сегодня были рассмотрены жалобы по трем избирательным комиссиям муниципальных образований Ржевка, Екатерингофское и Сергиевское. В ходе проверки установлено, что выборы там назначили еще 9-10 июня, но общественность в установленном порядке в известность не поставили.
Рабочая группа рекомендовала отсчитывать начало выборов в Сергиевском с 25 июня, в Екатерингофском с 24 июня, в Ржевке - с 20 июня. У кандидатов есть возможность подать документы в течение 20 дней.
Такие же нарушения зафиксированы в Сампсониевском и Академическом.
Напомним, несколько дней назад в ЦИК на избиркомы северной столицы пожаловалось "Яблоко". По словам председателя партии Эмилии Слабуновой, они скрывают информацию от представителей оппозиции, чтобы помешать им зарегистрироваться в установленные законом сроки.
Источник превью: сайт "Единой России"
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