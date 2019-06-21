Лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова попросила ЦИК подвергнуть проверке избиркомы муниципальных образований Петербурга, которые, по ее словам, скрывают информацию о назначении выборов, чем значительно усложняют регистрацию оппозиционеров.
Она также потребовала от органов прокуратуры проверить эти нарушения.
Глава штаба партии на выборах в Петербурге Максим Кац отметил, что избиркомы фактически прячутся от кандидатов, прибегают к разным ухищрениям, чтобы только не принимать у них документы.
На сайте "Яблока" сообщается, что в большинстве петербургских муниципалитетов выборы назначены, но это скрывается муниципальными советами и избиркомами. Такие действия нарушают права кандидатов, так как невозможно подать документы о выдвижении, не зная сроки их подачи, говорится в заявлении.
Источник превью: Правда.ру
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