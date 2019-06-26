Серьезных нарушений в ходе кампании по выборам депутатов муниципальных органов власти в Петербурге не будет. Такое заявление представителям СМИ сделал замглавы ЦИК Николай Булаев.
По его словам, были зафиксированы нарушения по срокам объявления выборов в нескольких избиркомах. После этого в северную столицу для проведения мониторинга направили почти 15 человек.
Булаев заверил, что все возникающие проблемы решаются в самом начале кампании, и добавил, что у всех кандидатов, желающих участвовать в ней, будут приняты документы, несмотря ни на что. Виновные в выявленных нарушениях абсолютно точно понесут наказание.
Ранее стало известно, что представители Центризбиркома проверили местные муниципальные комиссии из-за поступивших на них жалоб. Большинство из них касалось несвоевременного объявления участникам избирательного процесса о назначении выборов депутатов.
Источник превью: Правда.ру
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