Замглавы ЦИК заверил, что серьезных нарушений на выборах в Петербурге не будет

Серьезных нарушений в ходе кампании по выборам депутатов муниципальных органов власти в Петербурге не будет. Такое заявление представителям СМИ сделал замглавы ЦИК Николай Булаев.



В ЦИК России показали цифровой избирательный участок и даже проголосовали

По его словам, были зафиксированы нарушения по срокам объявления выборов в нескольких избиркомах. После этого в северную столицу для проведения мониторинга направили почти 15 человек.

Булаев заверил, что все возникающие проблемы решаются в самом начале кампании, и добавил, что у всех кандидатов, желающих участвовать в ней, будут приняты документы, несмотря ни на что. Виновные в выявленных нарушениях абсолютно точно понесут наказание.

Ранее стало известно, что представители Центризбиркома проверили местные муниципальные комиссии из-за поступивших на них жалоб. Большинство из них касалось несвоевременного объявления участникам избирательного процесса о назначении выборов депутатов.

Источник превью: Правда.ру

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