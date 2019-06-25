Омбудсмен в Петербурге пожаловался на нарушения при подготовке муниципальных выборов

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов подал жалобу в горизбирком на нарушения, которые были зафиксированы при объявлении выборов депутатов советов в ряде муниципальных образований.



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Речь идет о МО Сосновское и муниципальном округе No 15. Отмечается, что там избиркомы приняли решение о назначении выборов, а необходимые документы прислали в горизбирком только через несколько дней после этого. По закону они должны были это сделать в течение суток.

Ранее стало известно, что избирательная комиссия северной столицы намерена через суд привлекать к ответственности представителей избиркомов за невыполнение решений ЦИК. Более того, усилить контроль за соблюдением прав участников муниципальных выборов попросили прокуратуру.

Такое решение было принято, в частности, из-за инцидента в МО Сосновское, где выборы назначили 10 июня, а в избирательную комиссию об этом сообщили только 15-го.

Источник превью: сайт уполномоченного по правам человека в Петербурге

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