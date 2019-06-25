В Петербург приехали представители ЦИК. Они будут наблюдать за муниципальной избирательной кампанией.
Всего в северную столицу прибыли 14 человек. Глава горизбиркома Виктор Миненко заявил, что их цель - на месте разобраться, что в настоящее время происходит в городе в вопросах избирательного процесса.
Он добавил, что избирком регулярно проводит консультации с главой ЦИК Эллой Памфиловой по всем спорным темам. Комиссия анализирует обращения о нарушениях.
Ранее депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский пожаловался на нарушения, допускаемые в городе в ходе избирательной кампании. Он утверждает, что выдвижению оппозиционеров мешают искусственно создаваемые очереди в избиркомы и сокрытие сведений о дате и месте выборов.
Несколько дней назад стало известно, что лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова обратилась в ЦИК с просьбой проверить избиркомы Петербурга, которые, как она утверждает, скрывают информацию о назначении выборов, чем очень усложняют регистрацию кандидатов от оппозиции.
Источник превью: Правда.ру
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