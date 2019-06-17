Глава Дагестана, находясь в московской больнице, продолжает работать

Глава Дагестана Владимир Васильев, который находится в московской больнице, чувствует себя хорошо. Как заявили в его администрации, как только курс лечения закончится, он вернется в республику.



Владимир Васильев принял участие в работе очередной сессии Народного Собрания

Несмотря на госпитализацию, Васильев участвует в обсуждении дел региона, дает поручения по телефону. Депутат Госдумы Дмитрий морозов также подтвердил, что причин для беспокойства нет.

Васильев попал в больницу с воспалением легких. Пока обязанности главы региона будет исполнять председатель республиканского правительства Артем Здунов.

Напомним, Васильев был назначен врио главы Дагестана осенью 2017 года, через год он был избран главой республики.

Васильеву 69 лет, он - генерал-полковник полиции, Заслуженный юрист РФ. В конце 1990-х - начале 2000-х был замглавы МВД России.

Источник превью: Википедия

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