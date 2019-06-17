Действующий глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве.
Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства российской республики.
Согласно предоставленной информации, Владимир Васильев госпитализирован с диагнозом "воспаление легких".
Напомним, что буквально несколько дней назад на окраине города Кизляр группа молодых дагестанцев снесла дорожный указатель с надписью "Чеченская Республика — Шелковской район".
Тот инцидент вновь всколыхнул на Кавказе до недавнего времени дремлющий конфликт по поводу границ Чечни и Дагестана.
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