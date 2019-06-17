Глава Дагестана госпитализирован с воспалением легких

Действующий глава Дагестана Владимир Васильев находится на лечении в Москве.



Представители властей Дагестана и Чечни обсудили вопросы фиксации границ республик / Новости от 24.01.2019 10:49

Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства российской республики.

Согласно предоставленной информации, Владимир Васильев госпитализирован с диагнозом "воспаление легких".

Напомним, что буквально несколько дней назад на окраине города Кизляр группа молодых дагестанцев снесла дорожный указатель с надписью "Чеченская Республика — Шелковской район".

Тот инцидент вновь всколыхнул на Кавказе до недавнего времени дремлющий конфликт по поводу границ Чечни и Дагестана.