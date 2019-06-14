Спикер Госдумы поддержал инициативу об изъятии у чиновников денег неизвестного происхождения

Спикер Госдумы Вячеслав Володин одобряет предложенную инициативу об изъятии у чиновников денег в том случае, если они не смогут доказать, что они получены законно. По его мнению, такая мера повысит эффективность борьбы с коррупцией.



Володин прервал выступление Орешкина в Госдуме

Володин поручил комитету по безопасности и противодействию коррупции принять участие в разработке документа. В приоритетном порядке он будет рассмотрен весной.

О подготовке указанного законопроекта в пятницу рассказали в Минюсте. Согласно ему у чиновников государство сможет изымать не только имущество, купленное на незадекларированные доходы, но и деньги со счетов, законность получения которых не будет подтверждена.

Закон коснется каждого, кто должен ежегодно подавать декларацию о своих доходах.

В данный момент в РФ функционирует механизм, позволяющий изымать недвижимость, автомобили и ценные бумаги, если не были предоставлены достоверные сведения о том, что все это получено без нарушения законов..

Источник превью: сайт Госдумы

Читайте также:

Минюст отказался обнародовать доклад о "вынужденной коррупции" чиновников