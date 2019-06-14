В разработке Минюста находится законопроект, согласно которому у чиновников можно будет изымать не только имущество, купленное на незадекларированные доходы, но и деньги со счетов, легальность получения которых не будет подтверждена.
В ведомстве указали, что документ готовится во исполнение Национального плана противодействия коррупции на 2018 - 2020 гг. Его действие будет распространяться на всех тех, кто обязан каждый год подавать декларацию о доходах.
В настоящее время действующим законом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход РФ недвижимость, автомобили и ценные бумаги этих лиц, если не предоставлены сведения о том, что получены законным путем.
Добавим, проведенный ранее соцопрос продемонстрировал, что 88% жителей нашей страны не верят в то, что чиновники, депутаты Госдумы и члены Совфеда представляют в своих декларациях все, что имеют на самом деле.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя это исследование, заявил, что в проверке участвует целая система подразделений в разных организациях. Кроме того, по его слова, в администрации президента появилось управление, которое также проверяет достоверность предоставленных данных.
Источник превью: сайт Минюста
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