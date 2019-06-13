В КПРФ заявили, что представят на выборы в Мосгордуму список своих кандидатов, состоящий не только из коммунистов, но и из беспартийных. Об этом рассказал первый секретарь горкома партии Валерий Рашкин.
Он конкретизировал, речь идет о 32 членах политической силы и о 12 беспартийных. Среди последних - кандидат в мэры Вадим Кумин, глава муниципального округа Николай Степанов и координатор движения "Левый фронт" Анастасия Удальцова.
У КПРФ есть свой кандидат и на пост спикера столичного парламента - Кумин. Рашкин отметил, что он подготовлен и очень хорошо знает дела Москвы.
Ранее Рашкин заявлял, что кандидаты его партии отличаются от конкурентов тем, что не стесняются "своего знамени", чего совершенно нельзя сказать о партии власти. По его словам, "ЕР" в настоящее время пытается "пропихнуть кандидатов самовыдвиженцами", а позже они будут голосовать за инициативы, которые привели столицу нашей страны к кризису.
Источник превью: Правда.ру
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