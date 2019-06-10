Геннадий и Дмитрий Гудковы, которые ранее были депутатами Госдумы, в этом году намерены принять участие в выборах в Мосгордуму.
Геннадий Гудков баллотируется по столичному округу No2 (районы Северное и Южное Тушино, Куркино, Молжаниново), его сын - по округу No5 (районы Филевский парк, Хорошево-Мневники, часть района Щукино). Оба являются бсамовыдвиженцами.
Дмитрий Гудков написал на своей странице в соцсети. что подал документы и открыл избирательный счет. Теперь его штаб начнет собирать подписи. Их должно быть 5713.
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября. Заявки на участие в них подали 9 партий, 84 кандидата.
Напомним, в этом году впервые в РФ состоится эксперимент по проведению дистанционного электронного голосования. Для участия в нем энеобходимо не менее чем за 3 дня подать заявление через портал госуслуг.
Источник превью: сайт правительства Москвы
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