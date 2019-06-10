Губернатор ХМАО Наталья Комарова считает, что цифровые сервисы должны в итоге заменить в нашей стране подавляющую часть чиновников.
Она отметила, что чем меньше будет чиновников при получении людьми необходимого для обеспечения жизни, тем лучше. По словам Комаровой, в недалеком будущем такой должности, как, например, губернатор, вообще не должно быть.
Она также подчеркнула, что в ХМАО повышают качество предоставления услуг местным жителям в электронном виде. Власти региона рассчитывают, что нейросеть заменит человека при консультировании граждан по вопросам подключения всех услуг уже к 2026 году.
Комарова добавила, что чиновники "почти добровольно" делегируют часть своих полномочий системе искусственного интеллекта.
Комарова 1 марта 2010 года вступила в должность губернатора Югры. В феврале 2015-го российский лидер Владимир Путин назначил ее врио главы региона, а в сентябре того же года она победила на выборах.
Источник превью: сайт правительства ХМАО
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