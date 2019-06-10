Глава Югры: В цифровом будущем не должно быть губернаторов

Губернатор ХМАО Наталья Комарова считает, что цифровые сервисы должны в итоге заменить в нашей стране подавляющую часть чиновников.



Наталья Комарова: У Югры есть интерес и возможности развивать внутренний и медицинский туризм

Она отметила, что чем меньше будет чиновников при получении людьми необходимого для обеспечения жизни, тем лучше. По словам Комаровой, в недалеком будущем такой должности, как, например, губернатор, вообще не должно быть.

Она также подчеркнула, что в ХМАО повышают качество предоставления услуг местным жителям в электронном виде. Власти региона рассчитывают, что нейросеть заменит человека при консультировании граждан по вопросам подключения всех услуг уже к 2026 году.

Комарова добавила, что чиновники "почти добровольно" делегируют часть своих полномочий системе искусственного интеллекта.

Комарова 1 марта 2010 года вступила в должность губернатора Югры. В феврале 2015-го российский лидер Владимир Путин назначил ее врио главы региона, а в сентябре того же года она победила на выборах.

Источник превью: сайт правительства ХМАО

Читайте также:

Наталья Комарова вступила в должность губернатора Ханты-Мансийского АО