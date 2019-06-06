Прокуратура начала антикоррупционную проверку в администрации Нягани (ХМАО). Причина - сведения о том, что замглавы города Виктор Манухин скрывал доход от сдачи квартиры.
Этот факт вскрылся благодаря тому, что чиновник был свидетелем по делу об организации занятия проституцией. Сообщается, что женщина, которой он сдавал свою недвижимость, устроила там бордель.
По итогам проверки будет дана оценка действиям сотрудников администрации, отвечающих за анализ сведений о доходах. В прокуратуре не исключают, что могут вскрыться и другие нарушения антикоррупционного законодательства.
Добавим, Манухин уже написал заявление об увольнении. По его словам, он не может занимать пост из-за всего произошедшего.
Заммэра внес данные о доходах за сдачу квартиры в декларацию за прошлый год 28 мая 2019-го. Согласно ей чиновник получил 275 тыс. рублей.
Женщину, которая арендовала квартиру, признали виновной и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Уроженка Свердловской области вовлекла к занятию проституцией 6 женщин.
Источник превью: прокуратура ХМАО
Читайте также:
Замглавы Нягани добровольно покинул свой пост после обнаружения борделя в его квартире
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба примерил вратарские перчатки.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.