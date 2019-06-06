Началась антикоррупционная проверка коллег заммэра Нягани, в квартире которого нашли бордель

Прокуратура начала антикоррупционную проверку в администрации Нягани (ХМАО). Причина - сведения о том, что замглавы города Виктор Манухин скрывал доход от сдачи квартиры.



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Этот факт вскрылся благодаря тому, что чиновник был свидетелем по делу об организации занятия проституцией. Сообщается, что женщина, которой он сдавал свою недвижимость, устроила там бордель.

По итогам проверки будет дана оценка действиям сотрудников администрации, отвечающих за анализ сведений о доходах. В прокуратуре не исключают, что могут вскрыться и другие нарушения антикоррупционного законодательства.

Добавим, Манухин уже написал заявление об увольнении. По его словам, он не может занимать пост из-за всего произошедшего.

Заммэра внес данные о доходах за сдачу квартиры в декларацию за прошлый год 28 мая 2019-го. Согласно ей чиновник получил 275 тыс. рублей.

Женщину, которая арендовала квартиру, признали виновной и оштрафовали на 100 тысяч рублей. Уроженка Свердловской области вовлекла к занятию проституцией 6 женщин.

Источник превью: прокуратура ХМАО

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