Замглавы Нягани добровольно покинул свой пост после обнаружения борделя в его квартире

Заммэра города Нягани (ХМАО - Югра) Виктор Манухин ушел в отставку после того, как в его квартире был обнаружен бордель. Жилую площадь Манухин сдавал в аренду, при этом, доходы от сдачи недвижимости он не указал в декларации о доходах.



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Инцидент произошел еще в 2018 году. Тогда полицейские обнаружили бордель в квартире, которая принадлежит Виктору Манухину. Женщину, которая арендовала недвижимость, признали виновной и приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Чиновник написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Он заявил, что больше не может занимать свой пост в связи с фактом прохождения свидетелем по уголовному делу.