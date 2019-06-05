Заммэра города Нягани (ХМАО - Югра) Виктор Манухин ушел в отставку после того, как в его квартире был обнаружен бордель. Жилую площадь Манухин сдавал в аренду, при этом, доходы от сдачи недвижимости он не указал в декларации о доходах.
Инцидент произошел еще в 2018 году. Тогда полицейские обнаружили бордель в квартире, которая принадлежит Виктору Манухину. Женщину, которая арендовала недвижимость, признали виновной и приговорена к штрафу в 100 тысяч рублей. Чиновник написал заявление на отпуск с последующим увольнением. Он заявил, что больше не может занимать свой пост в связи с фактом прохождения свидетелем по уголовному делу.
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