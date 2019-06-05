Фракция КПРФ в полном составе покинула заседание Заксобрания Забайкалья

Сегодня депутаты фракции КПРФ Заксобрания Забайкалья в знак протеста в полном составе покинули зал заседаний. Причина кроется в отказе перевести парламентария Марата Бахтиозина в комитет по экономической политике, где коммунисты при таком исходе получили бы большинство.



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Глава фракции Юрий Гайдук резко раскритиковал одобряющих отказ коллег, в том числе спикера Игоря Лиханова. Когда коммунисты покинули зал, оставшиеся парламентарии отказались перевести Бахтиозина, место в комитете получил Дмитрий Виноградский из "Единой России".

Ранее депутаты КПРФ, входящие в состав комитета по экономической политике, уже высказывали недовольство его председателем Юрией Коном. Они отмечали, что от действий комитета во многом зависит экономическое развитие региона, однако его руководство не показывает заинтересованности в решении проблем.

Гайдук заявлял, что руководить комитетом должен компетентный человек, и в КПРФ такие есть. По его словам, демарш коммунистов стал ответом на непоследовательность Игоря Лиханова и в целом на сложившуюся в парламенте ситуацию.

Источник превью: Pravda.ru

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