В КПРФ прокомментировали выход в свет скандальной игры "Sex with Stalin". Депутат Госдумы Ольга Алимова назвала ее "мерзостью" и добавила, что создателями симулятора должны заниматься медики.
Игра, в которой предлагается соблазнить Сталина и вступить с ним в интимные отношения, появилась в каталоге магазина Steam. Ее выход запланирован на осень.
Ранее свое возмущение уже выразили "Коммунисты России". Председатель ЦК партии Максим Сурайкин высказался за однозначный запрет игры в нашей стране.Он уверен, что симулятор подпадает под ряд статей УК РФ, и заявил, что его партия обратится в прокуратуру. Создателей симулятора он назвал людьми с больной психикой, которые не понимают, что его увидит и молодежь.
Между тем, правнук Сталина Яков Джугашвили заявил, что ничего страшного в выходе игры нет. По его словам, она его не волнует и не интересует.
Два месяца назад Джугашвили назвал людей, которые одобряют политику Сталина, "моральными уродами". Так он прокомментировал результаты опроса, проведенного специалистами "Левада-центра". Более 50% респондентов выразили именно такую точку зрения.
Фото превью: Pravda.ru
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